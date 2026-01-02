Власти Удмуртии после обнаружения БПЛА: ЧС в регионе не зафиксировано

Чрезвычайных ситуаций на территории Удмуртии не зафиксировано, написал в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Перед этим в регионе вводился режим «Опасное небо» из-за обнаружения вражеского дрона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Откажитесь от запуска фейерверков и петард в период действия сигналов "Опасное небо" и "Беспилотная опасность"»,— попросил председатель.

Он добавил, что за распространение фейков предусмотрена ответственность. «Сохраняем спокойствие. Ситуация находится под контролем»,— отметил господин Шуткин.

Напомним, в 19:10 в Удмуртии отменили все режимы, связанные с беспилотной опасностью. Режим «Опасное небо» был объявлен в 18:00. По словам главы региона Александра Бречалова, в небе над республикой был обнаружен вражеский дрон. О его падении или уничтожении не сообщалось. Режиму «Опасное небо» предшествовал режим «Беспилотная опасность», введенный в 03:30.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ижевска были введены в 17:00. Радиус сигнала «Ковер» составлял 100 км. Во время действия режима самолет Санкт-Петербург—Ижевск ушел на запасной аэродром в Пермь. Сейчас ограничения сняты.