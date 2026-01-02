Российская фехтовальщица Часовникова взяла первое золото после возвращения флага

Рапиристка из России Стефания Часовникова завоевала золотую медаль этапа Кубка мира среди юниоров и кадетов. Соревнования проходят в ОАЭ.

Стефания Часовникова в финале выиграла бой со счетом 15:11. Ее оппонентом была рапиристка из Казахстана София Актаева.

Золотая медаль Часовниковой стала первой для российской команды после того, как спортсменам разрешили участвовать в турнирах по фехтованию с гимном и флагом страны. Такое решение приняли после рекомендации Исполкома Международного олимпийского комитета 11 декабря. До соревнований с национальной символикой допустили также белорусских фехтовальщиков.