Импорт иномарок въезжает в новые правила

Ввезти автомобиль из-за границы станет сложнее: правила ужесточают страны Евразийского экономического союза. Так, с конца января импортировать новые машины через Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению смогут только официальные дилеры. Для частных автосалонов остается один вариант — ввоз автомобилей старше трех лет. При этом физических лиц новые ограничения не затронут, для них правила покупки машин из-за границы остаются прежними. Кроме того, автомобили, которые уже заказали у неофициальных импортеров, под новые требования также не подпадут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Впрочем, даже несмотря на ограничения, на азиатских рынках остаются выгодные предложения, отметил основатель компании по подбору машин из Южной Кореи и Германии «Мосподбор» Дмитрий Иваницикий: «В основном речь о BMW, Audi и Mercedes-Benz по цене от 5 млн руб. до 10 млн руб. Это были иномарки возрастом три-пять лет, налоги на которые, соответственно, рассчитываются от объема двигателя. Все были рады, потому что автомобили у нас были дешевле, если сравнивать с рынком России. После введения утильсбора ввозить трех- пятилетние модели стало абсолютно нецелесообразно. Какие варианты останутся выгодными? Авто возрастом до трех лет. Мы планируем таможить их в соседних государствах, в Киргизии и Белоруссии, там это выгоднее. Сейчас, например, утильсбор на BMW X5, X6 с 3-литровыми двигателями составит 3-4 млн руб. К цене 2-литровых автомобилей, допустим, А6 Audi, на 190 л.с. прибавится 1,2-1,5 млн руб. Когда у тебя автомобиль стоит 4,5-5 млн руб., отдавать за него более 6 млн руб. нет смысла. Легче поискать хороший вариант на российском рынке. При этом с учетом изменения курса валют, думаю, в 2026 году все будет тяжелее».

На фоне изменений теряют покупателей в России и премиальные автомобили из Китая. Спрос на машины некоторых марок из КНР упал сразу в несколько раз, особенно это заметно в сегменте электрокаров и гибридов. Так, продажи некогда популярного Lixiang снизились на 45%, рассказал основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин: «В верхнем ценовом сегменте сейчас новый лидер — это Zeekr 9X. Это достаточно дорогой вариант, от 10 млн руб. до 13 млн руб. в зависимости от комплектации. Это хороший автомобиль по своим потребительским качествам, и, несмотря на повышение утильсбора, его покупают. Также мы ждем Zeekr 8X и Xiaomi YU9. Первый немного поменьше и будет подешевле. Второй — первый гибридный кроссовер. Из потерь на рынке — это, безусловно, Li Auto, потому что достаточно сильно ударил по нему утилизационный сбор, эти авто достаточно сильно подорожали. Раньше модель этого бренда стоила 6-7 млн руб. За 10-11 млн руб. люди уже не готовы их покупать. При этом из Китая можно привезти всё, но пока такой вариант не набрал большой популярности. В основном везут BMW X1, X2. Да, всё подорожало, но не сказать, что критично, в среднем на 1,5 млн руб. Есть варианты Volkswagen Teramont, Mercedes-Benz с объемом двигателя 1,3., есть Audi A3 с двигателем 1,4 и мощностью меньше 160 л. с., но они у нас никогда не пользовались спросом. К недешевым автомобилям с маломощным мотором в России не привыкли.

В Китае есть скидки на автомобили почти всегда. В стране бешеная конкуренция между автоконцернами и огромный рынок машин с пробегом. Но нужно иметь определенный навык, чтоб найти там хороший автомобиль».

Вместе с тем под новые правила расчета утильсбора также попали и большинство японских автомобилей, ввозить их стало невыгодно. Но компенсировать их можно будет за счет некоторых неочевидных моделей, предназначенных для внутреннего рынка страны, отметил руководитель сервиса по покупке и продаже автомобилей «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский: «В части таких иномарок история с утилизационным сбором сильно не повлияет в нашем случае с учетом того, что мы не занимаемся санкционными автомобилями, гибридными и прочими. То есть самые популярные машины, которые канули в Лету — это Honda CR-V, Subaru Levorg и Subaru Forester, конечно же. В остальном будем возить всё то же самое. Это, безусловно, минивэны — Honda Stepwgn и Freed, Toyota Raize, Daihatsu Rocky».

Осенью 2025-го перед повышением утильсбора в Россию завезли более 200 тыс. легковых автомобилей. Это максимум за последний год, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». Впрочем, опрошенные “Ъ FM” дилеры смотрят на 2026-й без оптимизма. По их словам, импорт автомобилей в каком-то виде все же будет существовать, но даже близко не повторит объемы прошлых лет.

Андрей Дубков