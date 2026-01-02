«Буратино» собрал свыше полумиллиарда рублей ко второму дню проката

Общие кассовые сборы фильма «Буратино», вышедшего в российский прокат 1 января, превысили 524,5 млн руб. уже на второй день показа, следует из данных в Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Предпродажи составили почти 184 млн руб., а в первый день проката фильм собрал более 226 млн рублей. По оценкам, его посмотрели около миллиона зрителей. Главную роль Буратино исполнила актриса Виталия Корниенко, используя технологию захвата движения.

В ролях также снялись Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров, Рузиль Минекаев, Виктория Исакова, Александр Петров, Светлана Немоляева и Федор Бондарчук, который сыграл Карабаса-Барабаса.

Другая большая премьера 1 января — «Чебурашка 2» — за день проката собрала 1,006 млрд руб. Почти половина сборов «Чебурашки 2» была заработана на предпродаже — 421,2 млн руб. В первый день проката фильм посмотрели в кинотеатрах более 878 тыс. человек.