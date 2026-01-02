«Чебурашка 2» в первый день проката собрал более миллиарда рублей

Фильм «Чебурашка 2», вышедший на экраны 1 января, за день проката собрал 1,006 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Почти половина сборов «Чебурашки 2» была заработана на предпродаже — 421,2 млн руб. В первый день проката фильм посмотрели в кинотеатрах более 878 тыс. человек.

На втором месте по сборам — «Простоквашино» с 451,8 млн руб., его в первый день проката посмотрели 410,7 тыс. человек. Третьим стал «Буратино» с 446 млн руб. сборов, посмотрели фильм в кинотеатрах 389 тыс. человек.

«Чебурашка» стал самым успешным в российском кинопроекте фильмом, собрав в 2023 году почти 7 млрд руб. Режиссером продолжения также выступил Дмитрий Дьяченко. Главное отличие второго «Чебурашки» от первого — в нем появляется персонаж крокодила Гены.

