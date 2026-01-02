В аварии на тюменской трассе погибли женщина-водитель и 10-летняя девочка

На федеральной автодороге Тюмень-Омск в Омутинском округе в аварии погибли 32-летняя женщина-водитель и ее 10-летняя племянница, еще один ребенок — 13-летний мальчик — в реанимации. Как сообщили в тюменской Госавтоинспекции, стаж вождения женщины составлял всего три месяца. Известно, что она перевозила из Тюмени в Ишимский район двух племянников: мальчика и девочку.

По предварительным данным, столкновение произошло на 173-м км дороги, когда женщина — водитель «Лады» выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем «Форд».

Как рассказал начальник отдела Госавтоинспекции «Омутинский» Василий Берац, после столкновения оба автомобиля отбросило в кювет, одна из запчастей от «Лады» попала в «Хонду», которая ехала за «Фордом». «Хонда» также съехала в кювет. Водитель и пассажирка «Форда», 24 и 25 лет, жители села Шабаново, получили ранения.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП на участке трассы ввели реверсивное движение.