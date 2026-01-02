На тюменской трассе в ДТП пострадали трое детей, один человек погиб

На 173-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском округе Тюменской области ограничили движение из-за аварии. Как сообщили в тюменской Госавтоинспекции, по предварительным данным, в ДТП пострадали три ребенка, один человек погиб. Известно, что на трассе столкнулись три автомобиля.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

«Движение частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение»,— прокомментировали в региональной ГАИ.