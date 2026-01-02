Дрон ВСУ атаковал автомобиль и ранил двух жителей белгородского села

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области — два человека получили минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения бедра и плеча. Бригада скорой помощи вместе с бойцами отряда «БАРС-Белгород» везет пострадавших в больницу № 2 областного центра. Атакованная машина сгорела.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

За несколько часов до этого ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода: ранены три мирные жительницы.

Юрий Голубь