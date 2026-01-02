Нейросеть «Городовой» нашла первые сосульки в Новом году на улице Седова

В объектив нейросети «Городовой» и в поле зрения инспекторов ГАТИ попали первые сосульки, появившиеся над входом в нежилое здание на улице Седова, сообщает пресс-служба ведомства 2 января. Новогодний подарок собственнику — штраф в размере 100 тыс. рублей.

Сосульки, найденные нейросетью «Городовой» в нежилом доме на улице Седова

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Искусственный интеллект выявляет погодные нарушения с конца прошлой зимы, с этого времени более 20 собственников зданий получили штрафы. Всем владельцам нежилых зданий напомнили об обязанности очищать кровли от снега, чтобы предотвратить образование наледи.

