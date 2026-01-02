Аварийная бригада локализовала порыв водопровода на улице Ленина в Ижевске

В Ижевске локализовали порыв чугунного водопровода диаметром 30 см возле дома №178 на улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В настоящее время проводятся ремонтные работы. Дорожные службы устраняют скользкость на проезжей части после излива воды»,— говорится в сообщении.

К утру 2 января были локализованы порывы на перекрестке улиц Ленина и Молодежной, а также на улице Труда. Они произошли этой ночью. Все потребители в микрорайонах Молодежной и Труда обеспечены водоснабжением.