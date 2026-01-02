Два порыва на сетях водоснабжения произошло в Ижевске этой ночью

Два порыва водопровода с выходом воды на проезжую часть произошло в Ижевске этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Поврежденные участки находятся на перекрестке улиц Ленина и Молодежной, а также на улице Труда.

«Аварийно-ремонтная бригада "Ижводоканала" оперативно выполнила работы по локализации порывов. К утру 2 января все потребители в микрорайонах Молодежной и Труда обеспечены водоснабжением».

По данным муниципалитета, ночью дорожники устранили скользкость на дорогах для обеспечения работы общественного транспорта утром.