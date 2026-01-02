Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Нальчике пройдут детские гуляния на площади Абхазии

В Нальчике на площади Абхазии сегодня, 2 января, а также 3, 6 и 7 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

У главной городской для детей подготовили театрализованные представления, игровые активности и встречи с популярными анимационными героями. Организаторы подготовили развлекательную программу с конкурсами и играми.

Праздничные мероприятия будут проводиться два раза в сутки — в 12:00 и 17:00.

Константин Соловьев

