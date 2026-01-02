Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В сочинском селе из-за аварии без воды осталось около 2 тысяч человек

В Сочи продолжаются работы по устранению последствий непогоды. В ночь на 2 января спасатели МКУ «Служба спасения города Сочи» оказывали помощь сотрудникам Сочинских электросетей, рассказали в «Службе спасения Сочи».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за сильного снегопада были повреждены линии высоковольтных передач, в результате чего остановился водяной насос. Без воды остались около 2 тыс. жителей села Измайловка.

Для доставки оборудования к удаленной подстанции был задействован снегоход. Восстановительные работы продолжаются.

Вячеслав Рыжков

