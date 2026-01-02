В 2025 году ВСУ больше 300 раз повреждали белгородские вышки сотовой связи

В прошлом году ремонтные бригады мобильных операторов и добровольческий отряд «Сириус» под прикрытием отряда «БАРС» больше 300 раз восстанавливали вышки сотовой связи, поврежденные в результате атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Очень благодарен нашим бойцам за мужество и самоотверженность. Каждый выход — это фактически воинская операция»,— отметил глава региона.

Он рассказал, что в 2025 году в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в малых населенных пунктах области были установлены 25 новых вышек с охватом в 10 тыс. человек.

2 января ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода: ранены две мирные жительницы.

Юрий Голубь