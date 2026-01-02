В Тульской области несколько домов повреждено после атаки БПЛА

Над Тульской областью ночью сбили три беспилотника. В Новомосковске из-за падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них повреждена кровля, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В Узловой повреждено остекление у нескольких домов, а также кровля частного домовладения. На местах работают оперативные службы, уточнил в Telegram господин Миляев. Ночью на всей территории региона вводили опасность атаки БПЛА, информации о пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности за ночь силы ПВО сбили 64 БПЛА над 12 российскими регионами, обошлось без жертв.