СКР проводит проверку по факту обрушения кровли склада Wildberries в Кузбассе

В Кузбассе проводится доследственная проверка по факту частичного обрушения кровли склада Wildberries в Юрге, в результате которого были травмированы работники предприятия, сообщил Следственный комитет России по региону.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным правоохранительного ведомства, ЧП произошло 1 января. В результате обрушения кровли пострадали три человека. Причиной произошедшего могло стать скопление снега, считают в СКР.

Доследственная проверка проводится по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Михаил Кичанов