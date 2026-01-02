Объем ввода жилья в Новосибирске упал на 27,5% в 2025 году

В 2025 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1,1 млн кв. м жилья, сообщила администрация города. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 27,5%.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего за год в мегаполисе было сдано 86 многоквартирных домов (МКД), рассчитанных на 19 431 квартиру. Годом ранее власти отчитались о вводе в эксплуатацию 104 МКД на 24 778 квартир.

По данным мэрии, с января по ноябрь 2025 года построено 1 358 индивидуальных жилых домов общей площадью 218,7 тыс. кв. м.

Новых разрешений на строительство МКД мэрия выдала на общую площадь 930,8 тыс. кв. м.

Михаил Кичанов