Китай обложил презервативы налогом, чтобы повысить рождаемость

С 1 января Китай отменил налоговое послабление на презервативы и противозачаточные препараты, которое до этого действовало в течение тридцати лет. На эти средства теперь начисляется стандартный налог на добавленную стоимость в размере 13%, сообщило Reuters. Меры направлены на стимулирование падающей рождаемости.

К началу 2025 года население Китая сокращалось третий год подряд. Власти страны борются с этим разными методами. В прошлом году они заявили, что будут выплачивать пособия в $500 за ребенка, а также университеты проводить курсы, посвященные «любовному воспитанию», чтобы сформировать у молодежи позитивный взгляд на любовь, семью и рождение детей. Чиновники проводят партсобрания, посвященные «позитивному взгляду на женитьбу и рождение детей», призывают одиноких людей вступать в брак.

Reuters отмечает, что падение рождаемости стало результатом стремительной урбанизации и политики «одна семья — один ребенок», проводившейся в 1979—2015 годах, призванную снизить рождаемость в стране. По завершении этой политики власти КНР начали, напротив, стимулировать деторождение.