В Якутии при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и три ребенка

В якутском селе Сунтар произошел пожар в двухэтажном частном доме, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Во время тушения пожарные обнаружили пятерых погибших. Среди жертв есть трое детей.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа. Проводится процессуальная проверка, сообщили в СКР.

Огонь распространился на площадь 24 кв. м. Для тушения огня были привлечены шесть человек и две единицы техники местной пожарной охраны, добавили в МЧС.