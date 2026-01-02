В аэропортах пяти российских городов ввели ограничения на полеты

В аэропортах городов Самары, Саратова, Пензы, Оренбурга и Ярославля были введены временные ограничения на полеты. Они не принимают и не выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Около 20 минут запрет на прием и выпуск самолетов действовал в аэропортах Домодедово и Жуковский. Представитель Росавиации Артем Кореняко в 21:13 мск сообщил об отмене ограничений для них.

За вечер рядом с Москвой сбили 26 БПЛА. За семь часов в регионах России сбили больше 200 беспилотников, сообщали в Минобороны.