В Удмуртии отменили режим беспилотной опасности через четыре часа после введения

В Удмуртии сняли режим «Беспилотная опасность». Это произошло в 19:00 местного времени, сообщил в своем Telegram-канале председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Режим действовал четыре часа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным Минобороны РФ, с 08:00 до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 58 украинских БПЛА, пять из них — в небе над Татарстаном. Как пишет ТАСС, массовый налет беспилотников в соседнем регионе произошел около 08:00. На территории нефтяного объекта в Альметьевске упали обломки дрона, произошло возгорание. Пострадавших нет.

Напомним, это второе введение «Беспилотной опасности» в Удмуртии после Нового года. В первый раз режим действовал с 00:00 до 05:30. В аэропорту Ижевска вводились ограничения на прием самолетов.