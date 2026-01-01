Во второй раз после НГ в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Удмуртии в 15:00 местного времени. Об этом сообщает Служба гражданской защиты республики. Отметим, что это второе введение сигнала за 1 января. Ранее «Беспилотная опасность» действовала с 00:00 до 05:30, ограничивался прием самолетов в аэропорту Ижевска. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 168 украинских беспилотников в небе над семью регионами страны. Удмуртии и соседних с ней субъектов в этом перечне нет.