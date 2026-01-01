В Финляндии арестовали часть экипажа судна Fitburg по делу о повреждении кабеля

Финская полиция допросила экипаж задержанного грузового судна Fitburg, среди членов которого есть россияне. Об этом сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи.

«На судне были проведены следственные мероприятия […] Сейчас мы оцениваем произошедшее и роль экипажа», — приводит слова следователя телерадиовещатель Yle. По его словам, моряки готовы сотрудничать со следствием. Таможенные службы провели досмотр и изъяли перевозимые грузы для проверки на предмет возможного нарушения санкционного режима.

«Двое заключены под стражу, на двух других наложили запрет на выезд», — говорится в сообщении полиции. Информация об их гражданстве и должностях на судне не раскрывается.

Судно, следовавшее из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, было задержано 31 января по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. На борту находились 14 членов экипажа — граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.