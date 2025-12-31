Задержанное властями Финляндии судно следовало из Санкт-Петербурга

На судне, задержанном финскими пограничниками в рамках расследования повреждения телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллином, находились граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана, сообщает Reuters.

Речь идет о грузовом судне Fitburg. Оно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. По данным MarineTraffic, судно вышло из Санкт-Петербурга и следовало в Хайфу (Израиль).

Финская полиция расследует инцидент по статьям «крупный ущерб», «покушение на причинение крупного ущерба», «вмешательство в работу телекоммуникаций».

Корабль береговой охраны Финляндии обнаружил судно с опущенным якорем вблизи исключительной экономической зоны Эстонии, где оператор Elisa рано утром 31 декабря зафиксировал неисправность. На борту судна был проведен обыск.