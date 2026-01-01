Rzeczpospolita: в аэропорту Варшавы задержали украинца с глушилкой радиоволн

23-летний гражданин Украины Илья С. был задержан в аэропорту Варшавы с устройством для подавления радиосигналов, сообщает Rzeczpospolita.

Молодой человек часами находился в кафе в открытой зоне терминала и не смог объяснить цель своего пребывания, как и зачем он принес оборудование. Сообщается, что его задержали на второй день рождественских праздников. Днем позже суд поместил Илью С. под арест. Расследование ведет районная прокуратура Варшава–Охота.

Дело расследуется по факту предполагаемой попытки использования в аэропорту устройств, работающих в зарезервированных для «авиационной связи, радиолокации и радионавигации» диапазонах. Об этом сообщил представитель окружной прокуратуры Петр Скиба. Подозреваемому вменяется «попытка действий, угрожающих безопасности воздушного движения».

Фигурант не признал вину, а его показания пока не подтверждаются собранными доказательствами, указывает Rzeczpospolita. Следствие проверяет, могло ли изъятое устройство использоваться для нарушения работы аэропортовых или бортовых систем.