Маск «сломал компьютер» налоговой службы США объемом платежа

Американский предприниматель Илон Маск сообщил в X, что однажды заплатил настолько крупную сумму налогов, что у Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS) «сломался компьютер». По его словам, системе не удалось сразу обработать платеж.

Так господин Маск прокомментировал публикацию о том, что состоятельные американцы платят «несправедливо много налогов». Бизнесмен отметил, что из-за его перевода сотрудникам ведомства пришлось обновлять программное обеспечение, чтобы провести операцию.

Илон Маск является основателем компаний Tesla и SpaceX и регулярно возглавляет рейтинги самых богатых людей мира. 20 декабря журнал Forbes сообщил, что состояние господина Маска выросло до рекордных $749 млрд, что стало максимальным показателем в истории.