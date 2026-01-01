Китай теряет миллиардеров

За последние три года число долларовых миллиардеров в КНР сократилось более чем на треть. По данным исследовательской платформы Hurun, в сообщество китайских магнатов теперь входят 823 человека, тогда как на пике, в 2022 году, таких было более тысячи. При этом совокупный капитал миллиардеров из КНР составляет 16% от общего состояния всех сверхбогатых людей в мире. Какую роль в экономике Китая играют обладатели этих активов? Разбирался Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

По данным Bloomberg News, ежегодно наиболее состоятельные китайские бизнесмены жертвуют на идею Си Цзиньпина о «всеобщем процветании» более $5 млрд. Пожертвования направляются через компании, фонды или лично, уточняют журналисты. Среди наиболее активных благотворителей — сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь, председатель ByteDance Чжан Имин и гендиректор Lenovo Group Ян Юаньцин. Согласно материалам издания «Жэньминь жибао», Си Цзиньпин все чаще использует формулировку «всеобщее процветание» в публичных речах и непубличных беседах с бизнесом. Так председатель КНР побуждает богачей и корпорации возвращать обществу больше, чем положено по закону, объясняет Bloomberg.

Синтез власти и бизнеса в Китае укрепляет экономику и стимулирует ее рост, подчеркивает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский: «Принципиальное решение принимается в подразделениях Коммунистической партии Китая. Есть структура, которая подключает бизнесменов к решению тех или иных вопросов, включая даже китайских бизнесменов, которые проживают за рубежом. Если нужны какие-то дополнительные инвестиции, то Китай всегда может обратиться к ним за помощью, использовать эти инвестиции, организуя для них благоприятные проекты. Если они не будут реализованы, тогда эти люди выйдут из орбиты КПК. А если мы посмотрим на ситуацию в американской экономике на Тихоокеанском побережье, то там значительное количество китайских компаний решает вопросы с американской экономикой. Нельзя скидывать со счетов роль китайского лобби в Соединенных Штатах Америки».

Как пишет Forbes, интересы китайских миллиардеров то и дело переплетаются с государственными. При этом, как утверждают западные СМИ, Компартия КНР и ее функционеры последовательно ограничивают финансовую независимость местных магнатов. Тренды на комплексный контроль за частным капиталом будет укрепляться, говорит китаевед, аспирант Свободного университета в Берлине Алексей Чигадаев. «Мы не можем говорить, что миллиардеры укрепляют режим — система заставляет их работать в логике государства. Нельзя сказать, что именно они удерживают власть Си Цзиньпина. Наоборот, система построена так, чтобы никто из крупных бизнес-игроков не мог стать центром альтернативного влияния. Если мы смотрим на перспективу 2026-28 годов, то их влияние на экономику останется значительным, но политическое влияние бизнеса будет все более управляемым, технологическим — через госфонды, совместные предприятия с государственными корпорациями, партийные комитеты внутри компаний и обязательные инвестиции в стратегические отрасли».

Согласно прогнозам австралийской консалтинговой компании ANZ, рост ВВП КНР в 2026 году составит примерно 4%, что почти на процентный пункт ниже результатов 2025 года. При этом аналитики Morgan Stanley не ожидают широкой господдержки экономики. Китайские власти ограничатся инвестициями в размере примерно $100 млрд. Основная ответственность за финансово-экономические успехи в таких условиях ложится на крупный бизнес, полагает китаист Леонид Ковачич: «Если не начнутся какие-то серьезные кризисные явления в экономике, когда нужно будет срочно за нее браться и поддерживать бизнес, тогда этот баланс по-прежнему будет слегка смещен в сторону безопасности.

Но если случится что-то с экономикой, будут брошены все силы на нее, и, возможно, произойдет некая либерализация и послабление именно экономического регулирования.

Поскольку в Китае понимают, что полуторамиллиардное население должно жить, развиваться, и государство полностью обеспечить эти 1,5 млрд просто не сможет. Без частного бизнеса никуда, тем более что он вносит более 60% ВВП».

Согласно прогнозам экспертного клуба востоковедов Высшей школы экономики, к 2035 году Китай обгонит США по размеру ВВП и станет крупнейшей экономикой мира. Вклад частного капитала в этот показатель составит половину от общей суммы, считают аналитики.

Леонид Пастернак