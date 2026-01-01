Глава Удмуртии выразил соболезнования семья погибших после атаки ВСУ в Хорлах

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования семьям погибших после удара украинских БПЛА по кафе и гостинице в Херсонской области, в результате которого, по последним данным, погибли 24 человека, еще 50 пострадали. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Сальдо, Telegram Фото: Владимир Сальдо, Telegram

«Циничность и жестокость, которые сложно описать словами. ВСУ атаковали мирных граждан, отмечавших Новый год в Херсонской области. Соболезнуем семьям погибших, желаем сил и скорейшего выздоровления пострадавшим»,— написал господин Бречалов.

Напомним, атака ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области произошла в новогоднюю ночь, во время новогодной речи президента. По словам губернатора Владимира Сальдо, по объектам ударили три БПЛА, один из них был с зажигательной смесью, многие жертвы сгорели заживо.

Пожар площадью 500 кв. м потушили под утро. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). 2-3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Сейчас в больницах субъекта и Крыма находятся 13 пострадавших, из них двое детей.

