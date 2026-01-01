В России выросла минимальная цена на водку

С 1 января 2026 года минимальная цена на водку в рознице составит 409 руб. за 0,5 л. Это на 60 руб. дороже, чем в 2025 году.

Согласно приказу Минфина, минимальная цена бренди — 605 руб., коньяка — 755 руб. В 2025 году минимальная розничная цена бренди составляла 472 руб., коньяка — 651 руб.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 руб., оптовая — 351 руб. Отпускная цена на бренди повышена до 457 руб., оптовая — до 463 руб., отпускная цена на коньяк — до 546 руб., оптовая — до 577 руб.

Минимальные цены на водку в России устанавливают с 2009 года для борьбы с теневым сектором. По данным «Руспродсоюза», за прошлый год водка в России подорожала на 15,1%.

