В Краснодарском крае из-за снегопада задержано 55 поездов

В новогоднюю ночь в Краснодарском крае из-за аномальных снегопадов и сбоя в графике движения было задержано 55 поездов. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Компания предупредила об изменении времени отправки шести поездов, которые должны были выехать 31 декабря:

№ 344 Кисловодск—Адлер (отправка планировалась не ранее 7:00 1 января);

№ 261 Нальчик—Москва (4:30 1 января);

№ 365 Кисловодск—Пермь (2:00 1 января);

№ 49 Кисловодск—Санкт-Петербург (2:30 1 января);

№ 3 Кисловодск—Москва (00:30 1 января);

№ 358 Имеретинский курорт—Уфа (5:00 1 января).

Накануне пассажиры жаловались, что не получают горячей еды и не могут воспользоваться переполненными уборными. ФПК заверила, что в поездах, задержанных более чем на четыре часа, людей обеспечат питанием.