31 декабря в Свердловской области произошло 18 пожаров, два человека погибли

31 декабря в Свердловской области произошло 18 пожаров в жилом секторе, два человека погибли, сообщили в региональном МЧС. Так, в селе Косой Брод по ул. Урицкого произошел пожар в частном жилом доме и надворных постройках на площади 96 кв. м. Во время тушения нашли хозяина дома без признаков жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Еще один пожар, в котором погиб хозяин дома, произошел в поселке Станционный-Полевской по ул. Бажова. Пожар произошел на площади 128 кв. м. И в том и в другом случае причины возгорания устанавливаются. «В обоих случаях жилье не было оснащено пожарными извещателями, которые могли предупредить о возгорании и предотвратить трагедию»,— прокомментировали в свердловском МЧС.

Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже печи стало причиной пожаров в 21% случаев 31 декабря. В поселке Черноисточинск по ул. Фрунзе горел частный жилой дом, в поселке Монетный по ул. Березовская горела баня.

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожаров в 13% случаев. Так, в Асбесте по ул. Парковая горел частный жилой дом. Еще один пожар произошел в Екатеринбурге по ул. Начдива Онуфриева: горели личные вещи в квартире на пятом этаже пятиэтажки на площади 8 кв. м.

Еще 13% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. В Екатеринбурге по ул. Расточная горел мусор в шахте лифта в десятиэтажном доме на площади 2 кв. м. На ул. Первомайской в Екатеринбурге горел мусор в неэксплуатируемом строении на площади 5 кв. м.