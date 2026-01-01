Эмманюэль Макрон просит договорить

В праздничный вечер у французской политики есть свой маленький новогодний ритуал. Президент выходит к стране, подводит с телеэкрана итоги уходящего года и дает обещания на следующий. Эмманюэль Макрон в последний день 2025-го не сделал исключения. Традиционное обращение к соотечественникам в этот раз заняло менее десяти минут. Его выслушал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Главный мотив президентской речи — Франция «держится», несмотря на внешние и внутренние кризисы. Трудно сказать, чего в этом заявлении больше — одобрения своего курса или радостного удивления. Президент подчеркнул, что инфляция в стране остается одной из самых низких в еврозоне, безработица не растет.

Он признал существование внутренних проблем: падение рождаемости, вопросы безопасности, финансовые трудности семей. Франция, по его словам, остается страной, где сохраняются серьезные разногласия. Но акцент в этот раз был сделан на необходимости «продолжать работу». Относительно «спокойная», по словам президента, ситуация в стране особенно важна на фоне продолжающейся войны в Европе и нестабильности на Ближнем Востоке. Его можно понять: внешняя ситуация никак не улучшилась, и Франции не удается играть ту роль в мире, на которую она претендует: и в Европе, и в арабском мире, и особенно в бывшей «французской Африке».

Президент снова настаивал на необходимости укреплять европейскую военную, промышленную и технологическую независимость.

По его словам, Европа должна оставаться реальной силой, способной защищать свои интересы — и в экономике, и в обороне. Он анонсировал важную встречу в Париже. 6 января здесь пройдет саммит так называемой Коалиции желающих (Coalition of the Willing), объединяющей глав европейских государств и союзников, на которой страны должны согласовать конкретные обязательства по защите Украины и обеспечению мира на европейском континенте после возможного заключения соглашения с Россией.

Эмманюэль Макрон обозначил 2026 год как «год полезный», когда нужно будет завершить начатые проекты. В начале года правительству и парламенту предстоит все-таки договориться о бюджете — задача непростая после политических потрясений. Последние попытки договориться перед Новым годом потерпели неудачу, страна живет по принятому временному бюджетному указу, но ей нужен полноценный закон, и желательно до конца января. Волнения крестьян еще не утихли, поэтому президент говорил об упрощении правил для предпринимателей и фермеров. Он считает критически важной защиту детей от социальных сетей, как если бы экран смартфона был теперь главным источником неприятностей. Вспомнил он и о законе о «конце жизни», принятом парламентом, но так пока и не прошедшем все стадии утверждения.

Тема собственного политического будущего, а точнее — его отсутствия, в выступлении присутствовала косвенно.

Макрон напомнил, что не намерен считать оставшееся до выборов 2027 года время «периодом ожидания». Его задача — довести начатые реформы до логического конца и обеспечить преемственность власти.

Глава страны заявил, что сделает все возможное, чтобы будущая президентская кампания 2027 года и выборы прошли спокойно и «без иностранного вмешательства». Он обещал выступить гарантом стабильности на завершающем этапе своего мандата. Разговоры о том, что Макрон ищет возможности остаться, почти стихли, но нет никаких сомнений, что до самых выборов президент станет внимательно следить за тем или за той, кто придет ему на замену.

Звучит это так, словно Эмманюэль Макрон, лишенный прежнего влияния после политической турбулентности 2024 года и внеочередных выборов в парламент, оставивших его без относительного большинства, все-таки хочет быть ключевым действующим лицом французской политики. Не наблюдателем, не вождем предпенсионного возраста, а тем, кто до последней минуты не выпускает рычагов и не склонен дать кому-либо «порулить» страной. Он и сам произносит эту формулу: «Буду работать до последней секунды». И в ней слышится не только твердость, но и какая-то личная интонация: дайте спокойно договорить.