В новогоднюю ночь в Тюмени родилось восемь детей

В Тюмени в новогоднюю ночь родилось восемь младенцев, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. На свет появились четыре девочки и четыре мальчика.

«Первой стала девочка Ясмина. Вес малышки – 3220 г, а рост – 52 см.»,— сообщил глава региона и поздравил родителей. Губернатор уточнил, что первый ребенок в 2026 году родился в перинатальном центре.

В Свердловской области за первые шесть часов нового 2026 года в регионе родилось 11 детей.