ИжГЭТ получил 50 новых автобусов для улучшения пассажирских перевозок

ИжГЭТ обновил свой автопарк, получив 50 новых автобусов по программе обновления подвижного состава, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В начале 2026 года к ним присоединятся еще 50 новых Нефазов. Пополнение парка позволит перевозчику сократить интервалы движения на самых загруженных и востребованных маршрутах»,— прокомментировал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Новые автобусы будут постепенно заменять троллейбусы на маршрутах № 1, 2, 4 и 14. Они оснащены системой низкого пола, что облегчает посадку и высадку пассажиров с ограниченной мобильностью. Также в автобусах установлены системы отопления и кондиционирования для комфортных поездок в любое время года.

Напомним, генеральный директор ИжГЭТ Игорь Сальников отметил, что обновление подвижного состава необходимо, однако предприятие не откажется от работы с троллейбусами. Основу парка троллейбусов составляют машины ЗиУ-682, многие из которых эксплуатируются более 35 лет, и возникают трудности с поддержанием их в рабочем состоянии. Господин Сальников также добавил, что стоимость нового автобуса на 50–55% ниже, чем у троллейбуса с увеличенным автономным ходом.

Анастасия Лопатина