В Азовском районе два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием

В Азовском районе Ростовской области два человека пострадали в аварии. ДТП с опрокидыванием случилось поздним вечером 31 декабря на автодороге «Азов-Староминская», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 62-летний водитель Kia потерял управление машиной, съехал в правый резерв дороги и опрокинулся.

В результате случившегося пострадал водитель иномарки и шестилетний пассажир. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская

