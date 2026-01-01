В Азовском районе два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием
В Азовском районе Ростовской области два человека пострадали в аварии. ДТП с опрокидыванием случилось поздним вечером 31 декабря на автодороге «Азов-Староминская», сообщили в госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
По предварительным данным, 62-летний водитель Kia потерял управление машиной, съехал в правый резерв дороги и опрокинулся.
В результате случившегося пострадал водитель иномарки и шестилетний пассажир. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.