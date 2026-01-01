Полпред УрФО и губернаторы выразили соболезнования после гибели людей в Хорлах

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога выразил соболезнования жителям Херсонской области, чьи близкие люди погибли или пострадали при атаке беспилотников. Как писал «Ъ», ночью три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В результате атаки погибли 24 человека, более 50 пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Погибли и пострадали десятки человек. Взрослые и дети. Семьи, которые мечтали о будущем. Очередное зверское и мерзкое преступление против человечности. Урал скорбит вместе с Херсонской областью!»,— написал Артем Жога у себя в Telegram-канале.

Губернаторы Свердловской и Тюменской областей также выразили соболезнования. Глава Среднего Урала Денис Паслер сообщил, что удары беспилотников спровоцировали мощный пожар в кафе и гостинице. «От себя лично и от всех жителей Свердловской области приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Уверен, что врачи делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим»,— сообщил Денис Паслер.

«Это чудовищное, ужасное преступление. У таких действий нет и не может быть оправданий»,— написал у себя в Telegram-канале глава Тюменской области Александр Моор.