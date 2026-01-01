Два последних долгостроя с обманутыми дольщиками сдали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в 2025 году сдали в эксплуатацию ЖК «Июль» и ЖК «Дом на Горького». По данным областного правительства, это два последних долгостроя с обманутыми дольщиками.

ЖК «Дом на Горького» начинало строить в центре Нижнего Новгорода ООО «Интерсити» бывшего заместителя губернатора Валерия Англичанинова. Компания привлекала средства граждан по договорам долевого участия без эскроу-счетов. В апреле 2023 года застройщика признали банкротом. Валерий Англичанинов арестован, его обвиняют в хищении 273 млн руб. средств дольщиков при строительстве ЖК.

Достраивало объект ООО «СЗ "Хутор"», которым руководит еще один бывший замгубернатора Антон Аверин. ЖК ввели в эксплуатацию 29 августа 2025 года. Ключи от квартир получили 137 из 197 бывших обманутых дольщиков.

Первоначальный застройщик ЖК «Июль» ЗАО «Текс» в нарушение законодательства привлекал средства граждан по предварительным договорам участия в строительстве. Стройку компания начала без разрешения на строительство. В 2017 году работы на объекте были прекращены. В октябре 2023 года на остановленной стройке рухнула бетонная плита перекрытия. Под завалом оказались два сборщика металлолома. Один из них погиб.

В 2024 году недостроенный дом был передан спецзастройщику «Терминал СК», который снес его до основания и построил на этом месте новое здание. Дом введен в эксплуатацию 18 декабря, 30 декабря первые собственники получили ключи от своих квартир.