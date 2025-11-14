«Сделал все, чтоб дом построить»

Суд допросил бывшего заместителя губернатора Нижегородской области и соучредителя компании «Интерсити» Валерия Англичанинова. Его обвиняют в хищении 273 млн руб. средств дольщиков при строительстве ЖК «Дом на Горького» в центре Нижнего Новгорода. Сам он считает себя невиновным и утверждает, что финансирование проекта контролировал основатель крупной девелоперской компании СУ-155 Михаил Балакин, который сейчас живет за пределами России. Подсудимый считает, что «Интерсити» мог самостоятельно достроить ЖК, но в правительстве Нижегородской области решили банкротить компанию. Прокуратура полагает, что крупная сумма денег исчезла при расчетах с продававшим квартиры посредником, защита уверена, что факт мошенничества Валерия Англичанинова не доказан. С подробностями из зала суда — Роман Кряжев.

В суде Нижегородского района допросили обвиняемого в мошенничестве застройщика и бывшего заместителя губернатора Валерия Англичанинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «Дом на Горького». Как писал «Ъ-Приволжье», строителя обвинили в хищении 273 млн руб. при строительстве проблемного ЖК, которое недавно завершил альтернативный застройщик «Хутор». Следствие полагает, что часть средств дольщиков Англичанинов похитил в ходе расчетов посредника ООО «Строймаштрейд» с застройщиком жилого комплекса ООО «Интерсити».

Подсудимый вину не признал. По его словам, земельный участок на улице Горького сначала получила его компания «Ванаг» по переуступке права аренды от предыдущего застройщика. Тот с 2007 года не смог построить жилье и в 2014 году обанкротился. ООО «Ванаг» в 2015 году сделало проект дома и получило разрешение на строительство, но конкурсный управляющий начал останавливать продажи по договорам долевого участия (ДДУ). Арбитражный суд поддержал банкрота в том, что право аренды земли стоило 78 млн руб, хотя оно истекало через месяц, рассказал Валерий Англичанинов. «Ванаг» договорился на годовую рассрочку по уплате. Компания также строила объекты в подмосковном Чехове и Санкт-Петербурге. Потом законодательно повысили требования к уставному капиталу застройщиков жилья и «Ванагу» пришлось искать еще 40 млн руб. на вклад.

«Я трезво оценил, что с такими затратами мы не вытянем три стройки одновременно»,— пояснил Валерий Англичанинов. Поэтому в начале 2016 года он предложил войти в нижегородский проект знакомому Михаилу Балакину, основателю группы СУ-155, на тот момент — одному из крупнейших российских девелоперов. По словам подсудимого, Михаил Балакин согласился при условии, что получит 51% в проекте. Под строительство дома на Горького партнеры учредили компанию «Интерсити», которую до 2019 года контролировал господин Балакин через свою тетку-пенсионерку и номиналов. Валерий Англичанинов, по его показаниям, был отстранен от принятия решений. Поскольку у «Интерсити» не было опыта жилищного строительства, компания не могла продавать строящиеся квартиры по ДДУ и к реализации подключили ООО «Строймаштрейд». Посредник работал с риэлторами, приобретая квартиры у застройщика по себестоимости и аккумулируя у себя средства от продаж.

Для стабильного финансирования стройки основные затраты некоторое время продолжал оплачивать Михаил Балакин. Через своего бухгалтера он контролировал и доходы «Строймаштрейда». В компании-агенте Англичанинов сначала был гендиректором, потом его заместителем, чтобы бенефициару было проще контролировать младшего партнера и быстро его уволить в случае проблем.

Также Англичанинов рассказал, что ему пришлось выбивать у главного акционера средства на строительство ЖК. Подсудимый заверил, что в строительство ЖК были вложены изначально планируемые 800 млн руб., в том числе — деньги дольщиков.

По его версии, работы остановились в 2022 году, когда строители метро перекопали проезд на стройплощадку. По мнению Англичанинова, «Интерсити» могло завершить проект. Застройщик договорился с ГУММиД, что подождет до того как метростроители закончат земляные работы, чтобы затем восстановить дорогу к стройке. Однако правительство Нижегородской области параллельно обратилось в Фонд развития территорий по вопросу банкротства «Интерсити».

Валерий Англичанинов уверен, что обманутых дольщиков в проекте не было, так как нижегородский минстрой продлил «Интерсити» срок разрешения на строительство до конца 2023 года.

Представитель обвинения во время судебного допроса пытался поймать обвиняемого на противоречиях. Он ссылался на то, что, по данным экспертизы, часть собранных средств с дольщиков денег исчезла при расчетах между «Интерсити» и «Строймаштрейдом».

Защита Англичанинова пообещала предоставить дополнительные документы на следующем заседании, а сам обвиняемый даст показания по финансовым деталям дела.