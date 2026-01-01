В аэропорту Казани задержаны 22 рейса — 10 на вылет и 12 на прилет. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. В воздушной гавани действуют временные ограничения.

В аэропорту Казани задерживаются более 20 рейсов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Наибольшие задержки — на рейсах в Калининград и Хургаду. Вылет в Калининград авиакомпании «Северный ветер» перенесён с 11:30 на 16:40 — задержка составляет более пяти часов. Рейс «Аэрофлота» в Хургаду, запланированный на 7:55, вылетит в 12:55.

Среди прибывающих рейсов дольше всего ожидают борт из Калининграда — вместо 19:35 он прилетит в 00:45 следующего дня. Рейс из Барнаула задержан на четыре часа.

Также задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Душанбе и Худжанд.

С утра 1 января аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. С 8:06 в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность».

Анар Зейналов