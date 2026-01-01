В Татарстане временно закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска

В Татарстане временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов аэропорты Казани и Нижнекамска. Об этом сообщается в приложении МЧС.

Ограничения в работе аэропорта Нижнекамска введены с 9:16 мск. Аэропорт Казани был закрыт ранее.

С 8:06 в республике действует режим «Беспилотная опасность». Он вводится в случае выявления беспилотных летательных аппаратов, движущихся по направлению к региону.

Режим «Беспилотная опасность» в республике также вводился накануне. Он был снят в 3:44 утра.

Анар Зейналов