Трамп в новогоднюю ночь пожелал мира на Земле

Президент США Дональд Трамп заявил, что в новом году желает всем мира. Он рассказал об этом перед новогодним приемом в Мар-а-Лаго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Мир на Земле»,— сказал господин Трамп в ответ на вопрос журналистов о его резолюции на 2026 год (цитата по New York Post).

Во время приема гостей американский президент заявил, что США «прекрасно себя чувствуют». «Мы вернулись. Мы сильны»,— отметил республиканец.

В декабре в послании нации Дональд Трамп заявил, что именно его политика положила конец инфляционной спирали, а рост заработков впервые «опередил инфляцию». Он заверил, что «Америка снова сильна, уважаема и богата», а впереди у страны — «экономический бум, которому позавидует весь мир».

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп рапортовал о своих успехах».