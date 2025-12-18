Дональд Трамп рапортовал о своих успехах
Президент США предрек Штатам «экономический бум, которому позавидует весь мир»
Президент США Дональд Трамп поздним вечером в среду (в четверг утром по Москве) выступил с незапланированным посланием к нации. Тема выступления заранее не была заявлена, поэтому журналистам и экспертам осталось лишь гадать, чему будет посвящена речь. Одни ожидали громких заявлений по Венесуэле или Украине, другие предполагали, что Трамп сфокусируется на внутренней повестке и попытается переломить негативный тренд своих рейтингов. Правы оказались последние. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Doug Mills / Pool / Reuters
В преддверии президентского обращения большинство западных СМИ и аналитиков сходились во мнении, что Дональд Трамп попытается в очередной раз использовать прайм-тайм как площадку для политической «перезагрузки». Ожидались, во-первых, агитационные заявления об успехах, а во-вторых, сигналы по внешней повестке, прежде всего по темам Венесуэлы и Украины. Однако в своем выступлении господин Трамп до внешней политики так и не дошел. Зато щедро прошелся по всем своим успехам во внутренней политике.
Выступление, обращенное к американцам, было максимально лаконичным и продлилось менее 20 минут — куда короче обычного часа с лишним. Но успело стать своеобразным политическим манифестом, призванным закрепить в общественном сознании образ Трампа как «спасителя страны», вернувшего Америке силу, порядок и уважение.
Фактически всю речь можно резюмировать двумя тезисами: «Мы делаем все правильно» и «Все плохое в стране — из-за Байдена».
По словам президента, когда он вступил в должность, «страна находилась в хаосе»: экономика переживала тяжелейшую инфляцию «за последние 48 лет», граница была «открыта», а миллионы нелегалов проникали в США, «в том числе заключенные и убийцы». Все это, по его мнению, стало следствием правления демократов, при которых «Америка стала объектом насмешек». Между тем он, придя к власти, взял курс на полное закрытие южной границы, и за последние семь месяцев «ни один нелегал» ее не пересек. Похвастался президент и достижениями в области борьбы с преступностью: уровень безопасности в «самых опасных городах», включая Вашингтон, стал «беспрецедентно высоким», а влияние наркокартелей «уничтожено собственными силами».
Экономический блок речи стал, пожалуй, центральным. Трамп заявил, что именно его политика положила конец инфляционной спирали, а рост заработков впервые «опередил инфляцию».
- По приведенным данным, зарплата рабочего завода выросла на $1,3 тыс., а шахтера — на $3,3 тыс. Он подчеркнул, что «100% новых рабочих мест» создаются в частном секторе, а не в государственном, и это, по его мнению, «единственно верный путь для сильной страны».
- Президент пообещал понизить цены на продукты, отметив, что стоимость некоторых уже снизилась. Например, «индекс индейки», оценивающий стоимость праздничного стола на День благодарения, уменьшился на 5%.
Отдельным пунктом прозвучала тема инвестиций и тарифов. Президент сообщил о «рекордных $18 трлн инвестиций», пришедших в экономику США благодаря его жесткой тарифной политике (эксперты, впрочем, называют эту цифру «абсурдом»). По словам президента, он спровоцировал «возвращение производства домой» и стал символом «возрождения Америки».
Не меньше внимания Трамп уделил налоговой реформе. Он заявил, что Конгресс одобрил «величайшие налоговые сокращения в истории», объединенные «в один большой красивый билль», где предусмотрены «отсутствие налога на чаевые и переработку» и отмена налога на социальное обеспечение для пожилых. Семьи, пообещал президент, смогут экономить «до $20 тыс. в год», а следующая весна станет «самым плодоносным сезоном налоговых возвратов».
Речь не обошла стороной и социальные темы. Президент сообщил о введении так называемого дивиденда воина. В результате этой меры почти 1,5 млн военнослужащих получат по $1776 к Рождеству. Эта символическая сумма приурочена к году основания Соединенных Штатов. Данный шаг Трамп назвал «данью уважения американскому патриотизму и нашим героям».
Трамп также прошелся по другому президенту-демократу — Бараку Обаме, который, по его мнению, обогатил лишь страховые компании благодаря сверхдорогим медицинским страховкам. Он назвал это «неприемлемым».
В этой связи Трамп пообещал, что федеральные деньги теперь будут «направлены напрямую людям», чтобы те могли самостоятельно покупать страховку «с лучшими условиями и меньшей стоимостью».
Именно вопрос медицинского страхования стал причиной недавнего шатдауна и грозит новой остановкой правительства в январе, поскольку демократы и республиканцы остаются далеки от компромисса. Среди своих заслуг Трамп назвал «радикальное снижение цен на препараты», утверждая, что добился сокращения стоимости лекарств «на 400–600%» за счет давления на фармкомпании и иностранных производителей.
Не обошлось и без энергетического популизма: Трамп заявил, что после объявления «национального энергетического чрезвычайного положения» цены на бензин «упали ниже $2,5 за галлон, а в некоторых штатах — до $1,99». Он пообещал, что электричество и бытовые расходы «резко снизятся», а виновниками прошлых повышений вновь назвал «радикальных демократов» и их «зеленые мошеннические схемы».
Отдельное внимание президент уделил жилищному рынку, заявив, что рост цен на жилье связан с наплывом мигрантов, «которым демократы раздавали бесплатные дома, пока обычные американцы не могли позволить себе ипотеку».
Финал выступления был рассчитан на эмоциональный эффект. Трамп провозгласил, что «Америка снова сильна, уважаема и богата», а впереди у страны — «экономический бум, которому позавидует весь мир». Он также заявил, что США имеют вооруженные силы, которым «нет равных в мире».
Закончил свою речь глава Белого дома на грядущих событиях, которые, по его словам, стали возможными благодаря ему,— Олимпиаде, Кубке мира по футболу и 250-летии Декларации независимости, назвав их символом «второго рождения нации».