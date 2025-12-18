Дональд Трамп рапортовал о своих успехах

Президент США Дональд Трамп поздним вечером в среду (в четверг утром по Москве) выступил с незапланированным посланием к нации. Тема выступления заранее не была заявлена, поэтому журналистам и экспертам осталось лишь гадать, чему будет посвящена речь. Одни ожидали громких заявлений по Венесуэле или Украине, другие предполагали, что Трамп сфокусируется на внутренней повестке и попытается переломить негативный тренд своих рейтингов. Правы оказались последние. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Doug Mills / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Doug Mills / Pool / Reuters

В преддверии президентского обращения большинство западных СМИ и аналитиков сходились во мнении, что Дональд Трамп попытается в очередной раз использовать прайм-тайм как площадку для политической «перезагрузки». Ожидались, во-первых, агитационные заявления об успехах, а во-вторых, сигналы по внешней повестке, прежде всего по темам Венесуэлы и Украины. Однако в своем выступлении господин Трамп до внешней политики так и не дошел. Зато щедро прошелся по всем своим успехам во внутренней политике.

Выступление, обращенное к американцам, было максимально лаконичным и продлилось менее 20 минут — куда короче обычного часа с лишним. Но успело стать своеобразным политическим манифестом, призванным закрепить в общественном сознании образ Трампа как «спасителя страны», вернувшего Америке силу, порядок и уважение.

Фактически всю речь можно резюмировать двумя тезисами: «Мы делаем все правильно» и «Все плохое в стране — из-за Байдена».

По словам президента, когда он вступил в должность, «страна находилась в хаосе»: экономика переживала тяжелейшую инфляцию «за последние 48 лет», граница была «открыта», а миллионы нелегалов проникали в США, «в том числе заключенные и убийцы». Все это, по его мнению, стало следствием правления демократов, при которых «Америка стала объектом насмешек». Между тем он, придя к власти, взял курс на полное закрытие южной границы, и за последние семь месяцев «ни один нелегал» ее не пересек. Похвастался президент и достижениями в области борьбы с преступностью: уровень безопасности в «самых опасных городах», включая Вашингтон, стал «беспрецедентно высоким», а влияние наркокартелей «уничтожено собственными силами».

Экономический блок речи стал, пожалуй, центральным. Трамп заявил, что именно его политика положила конец инфляционной спирали, а рост заработков впервые «опередил инфляцию».

По приведенным данным, зарплата рабочего завода выросла на $1,3 тыс., а шахтера — на $3,3 тыс. Он подчеркнул, что «100% новых рабочих мест» создаются в частном секторе, а не в государственном, и это, по его мнению, «единственно верный путь для сильной страны».

Президент пообещал понизить цены на продукты, отметив, что стоимость некоторых уже снизилась. Например, «индекс индейки», оценивающий стоимость праздничного стола на День благодарения, уменьшился на 5%.

Отдельным пунктом прозвучала тема инвестиций и тарифов. Президент сообщил о «рекордных $18 трлн инвестиций», пришедших в экономику США благодаря его жесткой тарифной политике (эксперты, впрочем, называют эту цифру «абсурдом»). По словам президента, он спровоцировал «возвращение производства домой» и стал символом «возрождения Америки».

Не меньше внимания Трамп уделил налоговой реформе. Он заявил, что Конгресс одобрил «величайшие налоговые сокращения в истории», объединенные «в один большой красивый билль», где предусмотрены «отсутствие налога на чаевые и переработку» и отмена налога на социальное обеспечение для пожилых. Семьи, пообещал президент, смогут экономить «до $20 тыс. в год», а следующая весна станет «самым плодоносным сезоном налоговых возвратов».

Речь не обошла стороной и социальные темы. Президент сообщил о введении так называемого дивиденда воина. В результате этой меры почти 1,5 млн военнослужащих получат по $1776 к Рождеству. Эта символическая сумма приурочена к году основания Соединенных Штатов. Данный шаг Трамп назвал «данью уважения американскому патриотизму и нашим героям».

Трамп также прошелся по другому президенту-демократу — Бараку Обаме, который, по его мнению, обогатил лишь страховые компании благодаря сверхдорогим медицинским страховкам. Он назвал это «неприемлемым».

В этой связи Трамп пообещал, что федеральные деньги теперь будут «направлены напрямую людям», чтобы те могли самостоятельно покупать страховку «с лучшими условиями и меньшей стоимостью».

Именно вопрос медицинского страхования стал причиной недавнего шатдауна и грозит новой остановкой правительства в январе, поскольку демократы и республиканцы остаются далеки от компромисса. Среди своих заслуг Трамп назвал «радикальное снижение цен на препараты», утверждая, что добился сокращения стоимости лекарств «на 400–600%» за счет давления на фармкомпании и иностранных производителей.

Не обошлось и без энергетического популизма: Трамп заявил, что после объявления «национального энергетического чрезвычайного положения» цены на бензин «упали ниже $2,5 за галлон, а в некоторых штатах — до $1,99». Он пообещал, что электричество и бытовые расходы «резко снизятся», а виновниками прошлых повышений вновь назвал «радикальных демократов» и их «зеленые мошеннические схемы».

Отдельное внимание президент уделил жилищному рынку, заявив, что рост цен на жилье связан с наплывом мигрантов, «которым демократы раздавали бесплатные дома, пока обычные американцы не могли позволить себе ипотеку».

Финал выступления был рассчитан на эмоциональный эффект. Трамп провозгласил, что «Америка снова сильна, уважаема и богата», а впереди у страны — «экономический бум, которому позавидует весь мир». Он также заявил, что США имеют вооруженные силы, которым «нет равных в мире».

Закончил свою речь глава Белого дома на грядущих событиях, которые, по его словам, стали возможными благодаря ему,— Олимпиаде, Кубке мира по футболу и 250-летии Декларации независимости, назвав их символом «второго рождения нации».