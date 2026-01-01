Ким Чен Ын поздравил с Новым годом служащих в России военных КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму солдатам и офицерам «войск зарубежной операции». Он заявил, что они воюют «за братский российский народ», и призвал военнослужащих не пренебрегать безопасностью.

«За вами Пхеньян и Москва. Благодаря вашему самопожертвованию и самоотверженности более крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения КНДР и России»,— сказано в послании, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Телеграмма была отправлена 31 декабря 2025 года. Ким Чен Ын выразил уверенность, что 2026 год также «будет ознаменован подвигами» служащих в России северокорейских военных.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне 2024 года подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье документа сказано о незамедлительной взаимной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению. В апреле 2025-го КНДР подтвердила отправку военнослужащих для участия в СВО на стороне России. Ким Чен Ын говорил, что Северная Корея поддержит борьбу России за защиту суверенитета.