«Будет сложнее»

Каким год Красной Огненной Лошади окажется для отраслевых рынков и экономики страны — эксперты поделились своими прогнозами с «Ъ-Сибирь».

Юрий Гатилов, генеральный директор компании «Новосибирский квартал»

— 2025-й год стал самым турбулентным годом за всю историю строительного рынка — таких периодов мы еще не переживали. Ипотечная ставка под 20% фактически заморозила классический спрос, регуляторика меняется на ходу, строить долгосрочные прогнозы почти невозможно. В такой ситуации выход один: много и эффективно работать.

Выстоят только системные игроки с хорошими объемами и запасом прочности. Но именно в сложные времена рождаются новые возможности.

Мы начали осваивать совершенно новое направление — курортную недвижимость в Белокурихе. Освоение новых ниш, возможность создавать что-то принципиально иное — лучший антидот против турбулентности. 2026-й точно не будет простым. Но я убежден: те, кто сейчас инвестирует в качество продукта и смелость стратегии, выйдут из этого периода сильнее. Мир меняется — и мы меняемся вместе с ним.

Константин Лукин, руководитель «Алтайского центра политконсалтинга»

— В первую очередь от 2026 года я жду содержательных кампаний от партий и кандидатов на выборах в Государственную думу. Хотелось бы увидеть столкновение программ и идей, в первую очередь связанных с возможным позиционированием и развитием своих территорий, а не популистских лозунгов.

Верю, что в целом по Сибири в 2026 году нас ждут яркие избирательные кампании, к тому же в четырех регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний.

Ожидаю во всех регионах Сибири омоложения политиков, своеобразную смену поколений во власти, что особенно скажется на следующем пятилетнем избирательном цикле.

Антон Мор, генеральный директор компании «Сибирское стекло»

— Ситуация в экономике во многом зависит от денежно-кредитной политики регулятора. Смягчают ее плавно. И хотя инвестиционный климат «потеплеет», ставки для корпоративного сектора все еще останутся высокими. Господдержка крупных инвестпроектов в виде субсидий и льготных займов будет возможна, если инициатива бизнеса способствует достижению национальных целей.

Под влиянием тренда на здоровый образ жизни развитие нашего сегмента продолжится, в том числе за счет увеличения объемов розлива в стеклотару воды и безалкогольных напитков.

Их ассортимент в последнее время стал значительно шире: учитываются предпочтения поколения Z, выбирающего продукцию в эксклюзивной упаковке с нестандартным дизайном. Также рост спроса на тарное стекло обусловлен экологичностью этого материала, который подлежит переработке неограниченное количество раз без потери потребительских характеристик. Реформа института расширенной ответственности производителей (РОП) призвана стимулировать утилизацию вторичного сырья из стекольных отходов. Надеемся, в диалоге с отраслевым сообществом в 2026 году механизм РОП усовершенствуют, что позволит ускорить темпы вовлечения вторресурсов в хозяйственный оборот.

Елена Марисина, генеральный директор «Альбион-Моторс»

— С точки зрения автомобильного рынка в России, на 2026 год я смотрю с умеренным оптимизмом. В сегменте официальных дилеров и брендов, которые представлены на рынке сейчас, есть предпосылки для роста. Ключевой фактор — углубление локализации производства. Речь идет как о уже запущенных проектах, так и о тех, которые находятся на завершающей стадии. Это позволяет сдерживать рост цен и сохранять конкурентоспособность на фоне валютных колебаний. Дополнительную поддержку рынку продолжат оказывать государственные программы субсидирования, прежде всего в части автокредитования и корпоративных продаж.

При сохранении курса рубля или его умеренном ослаблении спрос на автомобили традиционно растет, что подтверждается статистикой прошлых лет.

Также во второй половине года рынок может получить импульс в случае снижения ключевой ставки, что повысит доступность кредитных продуктов для населения. В совокупности эти факторы у меня формируют осторожно позитивный сценарий для отрасли.

Михаил Федорук, академик РАН, ректор Новосибирского государственного университета

— Вызовы, которые стоят перед нашей страной, способствуют тому, что вузы, бизнес и производство начинают все более тесно сотрудничать. Компании более активно участвуют в разработке образовательных программ, также совместно с университетами занимаются созданием новых решений, технологий и продуктов. Безусловно, это способствует развитию и вузов, и отраслей, помогает студентам еще во время обучения включаться в реализацию востребованных проектов. Эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Для обеспечения конкурентоспособности российской экономики необходимо развивать фундаментальную науку, так как она лежит в основе технологий. Таким вузам, как НГУ, важно сохранить высокий уровень образования и продолжать готовить исследователей.

В 2026 году нас ожидает реформа высшего образования. На мой взгляд, влияние будет положительным. Вузы будут переходить на новую систему высшего образования, которая включает три ступени — базовое, специализированное и профессиональное. Думаю, что для большинства факультетов и институтов сохранится система 4 + 2. При этом естественнонаучные направления, например, в НГУ, уже сейчас готовы перейти на систему специалитета, которая предполагает обучение на первой ступени в течение пяти лет.

Александр Чернокульский, управляющий агентством недвижимости «Жилфонд»

— В начале 2026 года произойдут серьезные изменения в налогооблажении, впервые плательщиком НДС станет малый бизнес, что приведет к росту издержек и повышению цен. Это первое. Второе — в 2025 году впервые с 2022-го сократилось количество предприятий. Юрлиц стало меньше сразу на 60 тыс. Думаю, в 2026 году эта тенденция сохранится. Произойдет схлопывание бизнеса, в первую очередь малого. Это приведет к сокращению рабочих мест, снижению доходов населения и, возможно, появлению такого явления как стагфляция. Но это — худший сценарий. Как бы то ни было, 2026-й будет сложнее, чем 2025-й.

Увеличившаяся налоговая нагрузка заставит бизнес что-то оптимизировать. Население же вынуждено будет больше экономить.

Что касается рынка недвижимости, то 2026 год будет рынком покупателя. На рынке скопилось большое количество квартир в новостройках, и люди, у которых есть свободные деньги, могут спокойно, без суеты, сделать лучший выбор. С другой стороны, мы ожидаем, что в 2026 году произойдет снижение процентной ставки, что сделает ипотеку доступной и, возможно, на рынке появится дополнительное количество покупателей жилья. Но станет ли от этого заметно больше сделок, непонятно. Последние пять лет цены на недвижимость росли быстрее, чем доходы населения. Это привело к тому, что обслуживать ипотечный кредит, даже по низкой ставке, все равно проблематично.

Анна Терешкова, генеральный директор Новосибирской филармонии

— Я очень надеюсь, что усилия России по завершению СВО окажутся результативными. Но возвращение к экономическому росту и повышению уровня жизни может быть совсем не простым и не таким быстрым, как нам хотелось бы. Поэтому будем учитывать этот социальный аспект в нашей деятельности. Мы усилим программы для школ и домов культуры в районах Новосибирской области.

Будем активнее развивать проекты, ориентированные на широкую аудиторию, на семьи с разным уровнем достатка.

Я очень благодарна нашим коллективам — они проезжают сотни километров, чтобы нести культуру в дальние уголки нашего обширного региона. Они вносят важный вклад в сохранение общего культурного кода, чрезвычайно значимого в поворотные моменты истории — в момент перезапуска экономики, цифровой революции, адаптации социума к новым условиям жизни после СВО. Я верю, что в новом году Новосибирск и весь наш регион смогут использовать уникальное сочетание научного и культурного потенциала, который у нас исторически сложился, и есть шанс, что он по-новому раскроется в наше время.

Андрей Швацкий, руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами и партнерами «Группы Астра» в макрорегионе Сибирь

— Мы наблюдаем некоторое замедление роста российского ИТ-рынка, что вынуждает заказчиков оптимизировать бюджеты и переносить сроки реализации крупных проектов. Несмотря на это, темпы замещения иностранных ИТ-решений отечественными продолжат набирать обороты.

В 2026 году мы ожидаем, что на российском рынке проекты по миграции перейдут в практическую плоскость, где основным приоритетом продолжит оставаться повышение качества и конкурентоспособности ИТ-продуктов.

Импортозамещение переходит от стадии экстренной замены западных продуктов к периоду полноценного развития отечественного ИТ-сектора с конкурентоспособными решениями нового поколения.

Сегодня грамотная модернизация — это не разовая закупка, а выверенная стратегия, учитывающая совместимость аппаратных платформ, специфику ПО, перспективы развития бизнеса, требования к ИБ и нагрузкам, а также реалии российского рынка.

Михаил Кичанов, Валерий Лавский