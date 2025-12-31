Бизнес готовится к адаптации

Сдержанный оптимизм на фоне замедления: 2026 год может стать для бизнеса годом адаптации к неопределенности. “Ъ FM” пообщался с предпринимателями из разных сфер и узнал, с какими вызовами им придется столкнуться в новом году и как у них прошел 2025-й.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая отмечает, что главным итогом стало принятие закона о платформенной экономике. Он вступит в силу в октябре 2026-го. «Встречаем Новый год на катке, встречаем не очень устойчиво. Но пусть это будет метафора к уходящему году и к тому, как предпринимательство стояло на этом тонком льду e-com. Было непросто, было по-разному. E-com все-таки продолжает показывать крутую динамику роста. Главными событиями уходящего года лично для себя я выделю принятие закона о платформенной экономике. Были такие события, которые не слишком упростили жизнь российских предпринимателей, например, налоговая реформа, дважды, я бы даже сказала. Одним из главных и интересных трендов этого года стало масштабирование e-com, выход за сферы торговли. Мы видим, как трансформируются цифровые площадки, и являться партнерами для маркетплейсов — это интересная и не самая простая задача для предпринимателей. В будущем году, наверное, нужно будет пересмотреть свой подход к этому бизнесу, трансформироваться вместе с площадками, пересчитывать экономику. И, наверное, надеяться на лучшее, потому что в любом случае все будет хорошо. Давайте идти в светлое будущее электронной коммерции»,— подытожила Черницкая.

В условиях ограниченных бюджетов в 2026-м компаниям придется всерьез задуматься над креативностью своих маркетинговых стратегий, отмечает совладелица и вице-президент TWIGA Communication Карина Оганджанян: «Я представляю маркетинг, рекламу, коммуникации, ту часть креативной индустрии, которая зарабатывает деньги. Мы видим несколько значимых ярких трендов. Во-первых, в ситуации, когда рынок вовсе не растет, масса сложностей, бюджеты не увеличиваются, мягко говоря, маркетинг становится еще более креативным. Здесь от маркетинга вообще зависит, выживет бизнес или нет, он играет серьезнейшую роль. И умный маркетинг спасает бизнес, и мы это видели. Кажется, что в следующем году будет примерно то же самое. Если смотреть глобально, м экономика во многом зависит от того, как мы относимся к маркетингу, насколько его используем правильно. Во-вторых, вымываются люди, имевшие предыдущий опыт работы с большими брендами, появляется много молодняка. Он прекрасен в своем энтузиазме, но хорошо, и мы это тоже видим, что остаются на рынке мэтры, которые еще недавно определяли маркетинговую стратегию и тактику».

Очередные налоговые изменения потребуют еще большей близости к заказчику, но крупные компании инженерной отрасли рост ставок переживут, считает основатель и генеральный директор компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский: «В 2026 году изменится налоговая система, НДС увеличится до 22%. Наибольшие изменения будут именно по УСН и по ИП. Государство начинает выравнивать налогообложение маленьких и больших. Учитывая, что мы средне-крупная компания, наверное, это даже нам в плюс, будет легче конкурировать с маленькими частниками. 2025-й я бы назвал годом перестройки своей инфраструктуры. Я изменился сам, переехал из Екатеринбурга в Москву и провожу сейчас там три четверти времени, поближе к клиентам. Чувствую, что в целом все стало основательнее и крепче. Соответственно, 2026 год должен как-то зафиксировать и принести положительные финансовые результаты, и команда у меня перестроилась. На самом деле, я жду рывка. Да, мы ожидаем странного и непонятного кризиса, но кризис для нашей инженерной компании — всегда возможность. Почему-то мы всегда растем именно в кризис».

Тренды 2026-го в технологической сфере будет определять развитие моделей искусственного интеллекта, а за ними неизбежно подтянется и производство, обращает внимание директор по стратегическому развитию «АРБ Про» Роман Копосов: «Я ожидаю еще большего распространения различных элементов машинного обучения, больших языковых моделей, мультиагента — всего того, что мы называем искусственным интеллектом. Причем он будет проникать абсолютно во все сферы, начиная от медицины, заканчивая производством, все сферы, связанные с технологиями, консалтингом. И это потребует совершенно других мощностей, грейда железа. Будут смотреть на то, как он кратно влияет на производительность труда, на скорость процессов. Самое главное — он создает новую потребительскую ценность. Маленькие революции уже происходят внутри функциональных стратегий. Поэтому очень интересно наблюдать за этой технологией. И, безусловно, на фоне развития в принципе информационных технологий мы увидим рост рынка кибербезопасности. Я уверен, что российское железо постепенно, шаг за шагом, будет подтягиваться для того, чтобы сократить расстояние в технологическом оснащении».

Собеседники “Ъ FM” обращали внимание на неопределенные перспективы смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Большую часть ушедшего 2025 года регулятор снижал номинальную ключевую ставку. За пять шагов с 21% она была сокращена до 16% годовых.

Станислав Крючков