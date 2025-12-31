Минздрав предложил разрешить «Почте России» продавать лекарства в селах

Минздрав подготовил проект постановления, которое предоставит «Почте России» возможность осуществлять фармацевтическую деятельность в отдаленных населенных пунктах, где нет аптек. Документ размещен на официальном портале проектов нормативных актов.

Отмечается, что в случае принятия постановление вступит в силу со дня его официального опубликования из-за его социальной значимости — речь идет об обеспечении жителей удаленных и труднодоступных территорий лекарственными препаратами.

Проектом также предусмотрен перечень лекарственных средств, продажа которых будет разрешена в отделениях «Почты России» после утверждения документа.