В 2025 году на Дону произвели четыре тонны красной и черной икры

С мая по ноябрь 2025 года предприятия Ростовской области произвели 4 т красной и черной икры. Это в 2,5 раза прошлогоднего показателя, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на оператора маркировки «Честный знак».

Вместе с тем, специалисты «Честного знака» с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года выявили 86 кг икры с признаками фальсификата. В этом году оператор зафиксировал более 31 тыс. нарушений при продаже икры в регионе.

Мария Хоперская