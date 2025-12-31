В 2025 году на Дону произвели четыре тонны красной и черной икры
С мая по ноябрь 2025 года предприятия Ростовской области произвели 4 т красной и черной икры. Это в 2,5 раза прошлогоднего показателя, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на оператора маркировки «Честный знак».
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Вместе с тем, специалисты «Честного знака» с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года выявили 86 кг икры с признаками фальсификата. В этом году оператор зафиксировал более 31 тыс. нарушений при продаже икры в регионе.