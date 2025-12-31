РФ согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей в Петербурге и Мурманской области

Россия согласовала с Белоруссией развитие собственных портовых мощностей в Санкт-Петербурге и Мурманской области. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Потребность Белоруссии в диверсификации транспортных маршрутов для обеспечения бесперебойных поставок своей экспортной продукции была во многом вызвана санкционной агрессией "коллективного Запада" и враждебной политикой ее прибалтийских соседей», — сказал он.

Господин Галузин подчеркнул, что Москва и Минск, действуя в духе союзничества и стратегического партнерства, совместно работают над формированием единого экономического пространства и созданием новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

В июле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочего визита в Белоруссию сообщил президенту Александру Лукашенко, что страна вошла в число пяти крупнейших внешнеторговых партнеров города.