В 2025 году спортсмены из Ставрополья завоевали 501 медаль

Спортсмены из Ставропольского края завоевали в 2025 году 501 медаль: 40 наград международного уровня и 461 награду российских турниров. Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Чемпионами мира стали четыре атлета из края: Патима Айшалова в рукопашном бою, Арина Каляндра в прыжках на акробатической дорожке, Сергей Орлов в гиревом спорте и Даниил Гайдаенко во всестилевом каратэ. Анзор Гогов заполучил Кубок Европы по дзюдо. Чемпионат Европы выиграли пять боксеров — Роман Головко, Игнат Волков, Ринат Гасанов, Анжелика Арутюнян и Андрей Осипян, а Даниял Бийболатов и Сурен Фиданян стали победителями первенства Европы по самбо.

Кроме того, в женской суперлиге с успехом впервые выступила баскетбольная команда «Невинномысск», а ипатовский «Колос» в восьмой раз стал серебряным призером российского чемпионата по мотоболу.

Мария Хоперская