В Белгородской области при атаках дронов ВСУ погиб один человек, пятеро ранены

В Шебекинском и Борисовском округах Белгородской области в среду, 31 декабря, произошли новые атаки беспилотников ВСУ, в том числе FPV-дронов, в результате которых погиб один человек и пятеро получили ранения, включая одного бойца местного подразделения самообороны «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Первое Цепляево Шебекинского округа при ударе дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. Три человека, находившиеся в машине, получили ранения. Бригады скорой медицинской помощи доставили их в Шебекинскую центральную районную больницу (ЦРБ). У двоих диагностированы осколочные ранения плеча и предплечья, третий пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе хутора Красиво Борисовского округа при ударе дрона по автомобилю мужчина получил обширные раны предплечья и кисти, множественные осколочные ранения и ожог головы. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь, после чего он будет переведен в областную клиническую больницу. Автомобиль уничтожен огнем.

Также в селе Белянка Шебекинского округа при отражении атаки FPV-дрона ранен боец «Орлана». Сослуживцы оперативно доставили его в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения лица, предплечья, кисти и бедра. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за последние сутки, во вторник, 30 декабря, при атаках Белгородской области погибли три человека, семеро ранены.

Сергей Калашников